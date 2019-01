Sie spielt im Prequel mit Verrät Naomi Watts Details zu "Game of Thrones"?

Naomi Watts (50, "The Impossible") gehört mittlerweile zur "Game of Thrones"-Familie. Die Schauspielerin wird in der geplanten Prequel-Serie eine wichtige Rolle übernehmen und muss sich so langsam an den Hype, der damit einhergeht, gewöhnen. Sie wird schon jetzt zum heiß ersehnten "Game of Thrones"-Finale und dem Plot des Ablegers befragt. Doch läuft sie Gefahr, Spoiler zu verraten?