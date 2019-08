Sie sollen auf Balmoral sein Sarah Ferguson und Prinz Andrew: Gemeinsamer Urlaub bei der Queen?

Das Ex-Ehepaar Prinz Andrew (59) und Sarah Ferguson (59) versteht sich offenbar noch bestens. Jetzt sollen die beiden ihre Beziehung aber "auf eine neue Ebene" gebracht haben, spekuliert das britische Boulevardblatt "The Sun" zumindest. Der Grund: Der Sohn von Elizabeth II. (93) und seine Ex sollen angeblich eine gemeinsame Woche mit der Queen in deren Sommerresidenz Balmoral verbringen.