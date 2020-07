Sie soll nach Rache trachten Vivica A. Fox will Zendaya als ihre Tochter in "Kill Bill"-Fortsetzung

In "Kill Bill: Vol. 1" wurde Vivica A. Fox (55) alias Vernita Green bereits in der Anfangsszene von der Braut (Uma Thurman, 50) getötet. In einem potenziellen dritten Teil soll es um Greens Tochter gehen, die den Tod ihrer Mutter rächen will. Und für diese Rolle kann die Schauspielerin sich nur eine vorstellen: Multitalent Zendaya (23). Das erzählte sie in einem Interview mit "NME".