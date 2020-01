Sie sind wieder ein Paar Nach dem Liebescomeback: Channing Tatum verteidigt Freundin Jessie J

"Niemand sieht umwerfender und schöner aus"

Bevor er den Schnappschuss offline nahm, reagierte der "Magic Mike"-Darsteller auf einige der abwertenden Kommentare. Unter anderem das "People"-Magazin veröffentlichte Screenshots davon. So schrieb eine Userin: "Jenna sieht besser aus an deiner Seite" und kritisierte mit dem Vergleich zu Tatums Ex-Frau Jenna Dewan (39, "Step Up") die jetzige Frau an seiner Seite.