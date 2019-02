Sie sind Super-Bowl-Headliner Maroon 5: Erstes Statement nach abgesagter Pressekonferenz

Maroon 5 ("She will be loved") werden am 3. Februar in der Halbzeitpause des diesjährigen Super Bowls auf der Bühne stehen, wie die National Football League (NFL) Mitte Januar auf Twitter bekannt gab. Doch genau diese große Ehre setzt die Musiker wegen der Diskussionen um Quarterback Colin Kaepernick (31) offenbar mächtig unter Druck. Sie sagten die obligatorische Pressekonferenz vor dem Großereignis ab. Nun hat sich die Band zum ersten Mal selbst zur Absage geäußert.