Sie sind sich (fast) einig "Promi Big Brother": Für die Ex-Bewohner ist Werner Hansch der Favorit

"Werner ist ein Ehrenmann"

Auch TV-Moderator und Sänger Sascha Heyna (45) gönnt "definitiv Werner" den Sieg "am meisten". "Mit ihm haben wir einen 82-jährigen Mann, eine Reporter-Ikone, der sich ins Fernsehen stellt und sagt: 'Ich habe eine Dummheit begangen. Durch meine Spielsucht habe ich alles verloren.' Wäre Werner 30 Jahre alt, würde ich sagen, er solle sich auf seinen Hosenbund setzen, arbeiten und das Geld wieder reinholen. Zu einem 82-Jährigen ist das ein bisschen schwierig zu sagen. Werner ist aber ein Ehrenmann. Er hebt nicht den Finger und meldet Insolvenz an, sondern möchte die Schulden zurückzahlen. Dafür geht er durch dieses Projekt und gibt einfach alles. Wer so eine Strapaze in so einem Alter auf sich nimmt, der muss belohnt werden. Für mich ist Werner jetzt schon ein Gewinner."