"Sie sind sehr hilfreich für mich" Ben Affleck gesteht: Antidepressiva seit seinem 26. Lebensjahr

Es wirkt wie die große Lebensbeichte: Hollywood-Star Ben Affleck (47, "Argo") hat tiefe Einblicke in sein Seelenleben gegeben und gestanden, seit seinem 26. Lebensjahr Antidepressiva zu nehmen. In einem neuen Interview mit Diane Sawyer (74) für "Good Morning America" verriet der Oscar-Preisträger, dass er seit über 20 Jahren Medikamente gegen seine Depressionen nehme und diese "sehr hilfreich" für ihn gewesen seien - trotz einiger Nebenwirkungen. Erst kürzlich hatte Affleck in der "New York Times" über seine schmerzhafte Scheidung von Jennifer Garner (47) und seinen Kampf mit dem Alkohol gesprochen.