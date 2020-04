Sie sind nicht allein Corona-Krise: Hilfsangebote und Tipps für Senioren

Die Zeit zu Hause effektiv nutzen

Es gibt on- und offline viele Angebote, mit denen man einer Vereinsamung ein Stück weit vorbeugen kann. Zum Beispiel der YouTube-Kanal "Senior Surfer", ein Senioren-Ratgeber für Computer- und Internetnutzung. Hier wird zum Beispiel eine Seniorenchat-App erklärt, das Telefonieren mit Skype oder das Verkaufen bei ebay. So kann man mit Gleichgesinnten Kontakt knüpfen, mit Familienmitgliedern in Kontakt bleiben oder mal wieder die Wohnung aussortieren und ungeliebte Dinge übers Netz verkaufen.

Hilfsangebote und Service-Hotline wahrnehmen

Vielen älteren Menschen ist es unangenehm, Hilfe von anderen anzunehmen - doch gerade jetzt ist es besonders wichtig, diese in Anspruch zu nehmen. In der Zeitung, auf verschiedenen Nachbarschafts-Portalen und mittels Aushängeschildern in Supermärkten bieten Hilfsbereite vielerorts an, zum Beispiel Lebensmitteleinkäufe und andere dringende Besorgungen zu übernehmen.

Eine Brücke zwischen der jungen Generation, die online Hilfe anbietet, und den Menschen, die in der digitalen Welt nicht zu Hause sind, bietet der Lebensmittelkonzern Unilever. Die gebührenfreie Service-Hotline 0800 0001 104 ist in Zeiten von Corona eine Vermittlungsstelle für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bieten Informationen zu Hilfsangeboten in direkter Umgebung der Hilfesuchenden. Wer einfach nur mit jemandem sprechen möchte, um Ängste oder Sorgen loszuwerden, der kann sich unter anderem an die Telefonseelsorge unter 0800 111 0 111 wenden.

Ablenken und Humor behalten

Lenkt man sich mit anderen Dingen ab, dann vergeht die Zeit gleich viel schneller: Telefonieren Sie mit Ihren Enkelkindern, Verwandten und Freunden - mit Videotelefonaten fühlt es sich fast so an, als säßen die Lieben mit im Wohnzimmer. Schreiben Sie mal wieder einen Brief, stecken Sie Ihre Nase in ein gutes Buch, entdecken Sie ein neues Kochrezept und vor allem: Verlieren Sie nicht Ihren Humor. Mit täglich einem neuen Cartoon liefert der Cartoonist Peter Gaymann (69) zum Beispiel auf seiner Webseite und seinem Instagram-Profil Lachmaterial zum Thema "Coronavirus".