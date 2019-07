"Sie sind jüdisch" "Spielen" im Holocaust-Mahnmal: Pink verteidigt ihre Kinder

US-Star Pink (39, "Love Me Anyway") machte am Wochenende nicht nur musikalisch Station in Berlin. Zusammen mit ihren Kindern Willow (8) und Jameson (2) besuchte sie auch bedeutende Sehenswürdigkeiten wie das Holocaust-Mahnmal. Ein Instagram-Foto, das die beiden rennend durch die grauen Stelen zeigt, erhitzte jedoch die Gemüter. Im Kommentar zum Bild verteidigt sich die Sängerin.