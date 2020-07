"Sie sind immer noch riesig" Chrissy Teigen zieht weitere Brust-OP in Erwägung

Chrissy Teigen (34) hatte sich Mitte Juni einer OP unterzogen und ihre Brustimplantate entfernen lassen. "Ich hole meine Brüste raus!", kündigte die 34-Jährige zuvor auf Instagram zu einem Oben-ohne-Bild an, auf dem Herz-Emojis das Nötigste bedeckten. In einer Instagram Story hat Teigen ihren Fans nun verraten, dass sie sich eine weitere OP für eine Brustverkleinerung vorstellen kann. "Ich dachte nicht, dass meine Brüste nach der Operation noch so riesig sind", erklärte Teigen mit ernstem Gesicht. Ihren Followern zeigt sie dabei eine Kette, die ihr nur knapp über beide Brüste fällt.