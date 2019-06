Sie setzt sich für Opfer ein Mira Sorvino wurde vergewaltigt

Es war wohl einer der schwierigsten öffentlichen Termine, den sie in ihrem Leben jemals wahrnehmen musste. Während einer Pressekonferenz enthüllte Mira Sorvino (51, "Quiz Show") am Mittwoch, dass sie vergewaltigt wurde. "Ich habe das noch nie in der Öffentlichkeit erzählt und ich will nicht ins Detail gehen", erklärte die Oscar-Preisträgerin unter Tränen, wie unter anderem "USA Today" berichtet. Sie habe niemals darüber gesprochen, "weil es manchmal unmöglich ist, derartige Dinge zu teilen."