Sie setzt lieber auf Make-up Drew Barrymore: Deshalb gibt es für sie keine Schönheits-OPs

Drew Barrymore (43, "Auf immer und ewig") hat sich nie für die Schönheit unters Messer gelegt - und hat vor, das auch so beizubehalten. Der Grund: Sie neige zu Suchtverhalten, so der Star aus "Santa Clarita Diet" in einem Interview mit "Glamour UK". Für sie sei plastische Chirurgie so gefährlich wie Heroin: "Ich denke, wenn ich es versuche, werde ich wirklich bald tot sein."