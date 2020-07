Sie selbst wurde bereits Opfer Sängerin Duffy schießt gegen Netflix-Skandalfilm "365 Tage"

Die Sängerin Duffy (36, "Rockferry"), die im Februar ihr erlittenes Trauma nach einer Entführung und Vergewaltigung öffentlich machte, schießt in einem offenen Brief gegen den Skandalfilm "365 Tage" bei Netflix. In dem Statement, das unter anderem dem britischen Boulevardblatt "The Sun" vorliegt, schreibt sie, es handele sich bei dem Werk um die "Verherrlichung von Sexhandel". Sie fordert Netflix-Boss Reed Hastings (59) auf, über sein Handeln nachzudenken.