Sie selbst bereut nichts Cindy Crawford: Sie hat Tochter Kaia nicht alle Türen geöffnet

Das denkt sie über Kaias Model-Karriere

Wegen der Gesetzeslage habe Kaia erst mit 16 Jahren auf die Laufstege gedurft, seit ihrem 13. Lebensjahr habe sie aber bereits gelegentlich als Model gearbeitet. "Es war gut, dass sie erst mit 16 Jahren auf den Laufsteg durfte. Dafür gibt es Gesetze. Danach konnte ich sie nicht mehr wirklich aufhalten", sagt Crawford. "Man hofft, dass sich Kinder an den Tipps, Ratschlägen und Vorbildern orientieren, die man ihnen mit auf den Weg gibt. Es ist eine Phase in der Erziehung, in der man denkt: 'Ok, ich hoffe, deine Flügel werden dich tragen.'"