Sie schrieb mehr als 90 Bücher "Die Wolke"-Autorin Gudrun Pausewang im Alter von 91 Jahren gestorben

Pausewang gilt als die deutsche Autorin einer engagierten Literatur für junge Leser. Bereits in den siebziger Jahren setzte sie sich mit den Folgen von Krieg und Flucht ("Auf einem langen Weg") und sozialer Ungerechtigkeit ("Die Not der Familie Caldera") auseinander. Nach dem Vorfall von Tschernobyl schrieb sie 1987 ihr bekanntestes Buch "Die Wolke", das in 16 Sprachen übersetzt wurde. Für ihr mehr als 90 Bücher umfassendes Werk erhielt sie zahlreiche Preise, darunter den Deutschen Jugendliteraturpreis.