Sie schockt Reese Witherspoon "Big Little Lies 2": Hat Nicole Kidman zu viel verraten?

Die preisgekrönte Serie "Big Little Lies" geht im Juni in die zweite Staffel (hierzulande auf Sky). Neben den Stars der ersten Staffel - Reese Witherspoon (43), Nicole Kidman (51), Shailene Woodley (27), Laura Dern (52) und Zoë Kravitz (30) - ist nun auch Meryl Streep (69) mit von der Partie. Einen kleinen inhaltlichen Vorgeschmack gab es auch schon. Bei der Premiere in New York soll Kidman laut dem "People"-Magazin etwas rausgerutscht sein, das wohl eigentlich noch nicht für die Ohren der Fans bestimmt war. Achtung, Spoiler - wer Staffel eins der Serie noch nicht gesehen hat oder noch nichts über die kommenden neuen Folgen wissen will, sollte hier nicht weiterlesen!