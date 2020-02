Sie schnuppert Hollywood-Luft Ruby O. Fee strahlt erneut in Schwarz bei Oscar-Party

Der Countdown läuft: Nur noch ein Tag bis die Oscars 2020 verliehen werden. Traditionell finden vor der offiziellen Preisverleihung viele Partys in Los Angeles statt. Unter die Promis mischt sich in diesem Jahr auch die deutsche Schauspielerin Ruby O. Fee (24, "Die Ketzerbraut"), die bereits am Donnerstag in einem schwarzen Outfit bei einer Party erschien. Am Freitagabend zog sie die Blicke bei der "Women In Film Female Oscar Nominees"-Party im Sunset Room Hollywood in Los Angeles in einem asymmetrischen Jumpsuit auf sich - auch zu diesem Anlass wählte sie ein elegantes Schwarz. Am gleichen Tag feierte sie ihren 24. Geburtstag.