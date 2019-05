Diego Pooth dreht dann aber erst richtig auf. Auf die Frage, ob es Momente gebe, in denen ihm seine Mutter peinlich sei, erwidert er: "Das sind nicht nur Momente, das ist mein Leben!" Verona Pooth schmollt. Sie streikt. Setzt sich mit verschränkten Armen auf die Küchenplatte. Es dampft in den Töpfen, es qualmt in den Pfannen – das Chaos regiert die Küche. Ob die Hauptspeise trotzdem gelingen wird?