Sie schätzt seine Direktheit Gerhard Schröder: Erster TV-Auftritt mit Frau Soyeon

Altkanzler Gerhard Schröder (75, "Entscheidungen: Mein Leben in der Politik") und seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim (51) treten zum ersten Mal gemeinsam im Fernsehen auf. In der Talkshow "Reinhold Beckmann trifft...", die bereits aufgezeichnet wurde und am Montagabend (22:45 Uhr, NDR) ausgestrahlt wird, spricht das Paar auch über seine Ehe. Sie schätze an dem Ex-Kanzler besonders seine direkte Art, erzählte Schröder-Kim: "Er ist jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und gerade zu seinem Wort steht, sowohl im Beruf als auch privat."