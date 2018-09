"Sie sah wunderschön aus" Karlie Kloss: Herzogin Meghan inspiriert ihr Brautkleid

So soll ihr großer Tag werden

Die Herzogin von Sussex und ehemalige Schauspielerin sei eine Inspiration in Sachen Hochzeits-Look: "Sie sah an ihrem Hochzeitstag wunderschön aus", sagte Kloss der Lifestyle-Seite "Refinery29". Und wie stellt sich die 26-Jährige ihren großen Tag vor? "Ich glaube, das ist ein Tag, an dem man einfach glücklich, schön und nicht gestresst sein will", so Kloss weiter. Was eine Braut an ihrem Hochzeitstag besonders hübsch mache, sei das Strahlen von innen.