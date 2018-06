Sie sagt ihrem Zuhause Lebewohl So emotional verabschiedet sich Emilia Clarke von "Game of Thrones"

So kommentiert Cersei-Lennister-Darstellerin Lena Headey (44): "Schöne Worte. Ich liebe dich." Jason Momoa (38), der in den ersten beiden Staffeln Khal Drogo und den späteren Ehemann von Daenerys Targaryen verkörpert, pflichtet der 44-Jährigen zustimmend bei. "Es war großartig. Wirklich. Und du warst unglaublich", heißt es derweilen von John Bradley-West (29), der sich in "Game of Thrones" als Samwell Tarly einen Serien-Namen machte.