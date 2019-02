Der Honda Jazz parkte am Nachmittag vor dem alten Unterpfaffenhofener Rathaus an der Planegger Straße mitten in Germering. Offenbar war der Kleinwagen so ungünstig platziert, dass ein anderer Autofahrer nicht mehr problemlos wegkam. Nach Angaben des Münchners stand sein Honda lediglich 30 Minuten auf dem Parkplatz.