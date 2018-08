Sie richtige Steuersoftware für alle Im Steuer-Dschungel den Überblick behalten

Rentner oder selbständig? Oft reicht die Standard-Version nicht!

In der Funktionalität der unterschiedlichen Tools gibt es keine nennenswerten Unterschiede. Allerdings sind nicht alle Programme für jede Lebenslage geeignet. So ist die Standardversion von QuickSteuer zum Beispiel nicht für Selbstständige und Gewerbetreibende geeignet, da die entsprechenden Anlagen nicht im Funktionsumfang enthalten sind. In diesem Fall muss nämlich die Deluxe-Version verwendet werden. Mitunter sind bei einzelnen Programmen verschiedene Versionen notwendig. So zum Beispiel wird auch bei Taxman zwischen der Standard-Edition für Angestellte und Versionen für Rentner, Vermieter und Selbstständige bzw. Gewerbetreibende unterschieden. Deshalb gilt es bei der Auswahl darauf zu achten, ob das favorisierte Programm den eigenen Umständen entspricht.