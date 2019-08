Sie plädiert auf "nicht schuldig" Uni-Skandal: So denkt John Stamos über eine Strafe für Lori Loughlin

An dem Morgen, an dem alles bekanntgeworden ist, habe Stamos mit Loughlin gesprochen. "Ehrlich gesagt, kann ich es nicht greifen. Es ergibt keinen Sinn", erzählt der Schauspieler. Er könne das Ganze bis heute nicht verarbeiten. Aber was auch immer passiert sei: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bestrafung nicht zum Verbrechen passt, falls es überhaupt ein Verbrechen gab."