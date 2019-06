Sie plädiert auf nicht schuldig Cardi B wird wegen Kneipenschlägerei angeklagt

Cardi B (26, "I Like It") soll an einer Kneipenschlägerei beteiligt gewesen sein, die im letzten August in einem New Yorker Stripclub vorgefallen ist. Das berichtet der US-amerikanische Nachrichtensender CNN. Am Dienstag sei die Rapperin zusammen mit zwei weiteren Beschuldigten wegen Körperverletzung, Belästigung, Verschwörung und rücksichtsloser Gefährdung zweiten Grades angeklagt worden. Die Rapperin bekenne sich als nicht schuldig.