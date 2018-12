Sie pflegt einen gesunden Lebensstil Jennifer Lopez: Ihr Schönheitsgeheimnis mit fast 50

Dass Jennifer Lopez (49, "Plan B für die Liebe") im nächsten Sommer 50 Jahre alt wird, kann man bei ihrem Anblick kaum glauben. Im Interview mit dem "People"-Magazin, dessen aktuelles Cover die 49-Jährige ziert, verriet sie ihr individuelles Schönheitsgeheimnis. "Ich fasse es mal so zusammen, dass ich versuche einen gesunden Lebensstil zu pflegen", erklärte Lopez, deren neuer Film "Manhattan Queen" am 21. Dezember in den US-Kinos startet und am 17. Januar dann nach Deutschland kommt.