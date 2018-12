Sie performte trotzdem weiter Schock für Iggy Azalea: Tänzerin kollabiert während ihres Konzerts

Iggy Azalea (28, "Reclassified") erlebte am Donnerstagabend bei ihrem Auftritt in Rio de Janeiro bange Minuten. Eine ihrer Tänzerinnen kollabierte während der Performance zu dem Lied "Black Widow", wie eine Aufnahme des brasilianischen TV-Senders SporTV zeigt. Die australische Sängerin rief sofort nach einem Arzt für die am Boden liegende Frau, führte ihre Show aber trotzdem weiter. Nach dem Vorfall im Maracanã-Stadion meldete sich die Rapperin jetzt in ihrer Instagram Story zu Wort.