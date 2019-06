Sie musste nicht lange überlegen Darum ist Cooke Maroney der Richtige für Jennifer Lawrence

Auch wenn Lawrence keinen Hehl aus ihrer Beziehung macht, so spricht sie doch sehr selten über den Mann an ihrer Seite. Zumindest erzählte sie bei der Premiere von "X-Men: Dark Phoenix" gegenüber "Entertainment Tonight" nun, dass es eine "sehr, sehr einfache Entscheidung" gewesen sei. Auch den Grund für ihre Entschlossenheit gab sie an: "Nun, er ist einfach der beste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben jemals getroffen habe." Wenn doch alles auf der Welt so einfach wäre...