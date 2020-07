Sie muss operiert werden Katie Price hat sich beide Füße gebrochen

Model Katie Price (42) hat sich im Türkei-Urlaub verletzt. "Ich habe mir die Knöchel und die Füße gebrochen, ich muss beide Füße operieren lassen, und man hat mir gesagt, dass ich für drei bis sechs Monate nicht mehr laufen kann", fasst sie das ganze Ausmaß ihres Dilemmas für ihre Instagram-Follower zusammen. Das Unglück soll laut "The Sun" bei einem Tagesausflug in den Familienvergnügungspark "Land of Legends" passiert sein. Dort sei sie von einer Wand gesprungen und unglücklich aufgekommen.