Sie möchte eine "Netzpolizei" Carmen Geiss startet Petition gegen Cybermobbing

So kam es zu der Aktion

Auslöser für die Einrichtung der Petition war unter anderem ein heftiger Shitstorm im Zuge der Echo-Debatte um Farid Bang (31) und Kollegah (33). Geiss hatte Bang unter anderem via Facebook als "kranke Person" bezeichnet und später mit ihrem Mann Robert Geiss (54) gegen Ausländer gewettert. Während der 54-Jährige bei Instagram "Die ganzen Ausländer die uns so beschimpfen in Deutschland alle ihre Gelder beziehen, warum seid ihr denn noch dort?? [sic]" geschimpft hatte, kommentierte Carmen bei Facebook: "Da sieht man mal, dass diese Menschen eigentlich Frauen nicht respektieren, ältere Menschen hassen und nicht arbeiten gehen aber in Deutschland leben."