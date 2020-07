Sie moderiert "Kampf der Realitystars" Cathy Hummels geht Kritik nicht mehr nahe

Mit "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" kommt diesen Sommer eine neue Realityshow ins deutsche Fernsehen. Ab dem 22. Juli kämpfen jeden Mittwoch um 20:15 bei RTLzwei Stars wie Sänger und Schauspieler Willi Herren (45), Ex-Bachelor Oliver Sanne (33) oder "Big Brother"-Legende Jürgen Milski (56) um 50.000 Euro. Die großen Entscheidungen am Ende jeder Show moderiert Cathy Hummels (32) - es ist ihr erster großer Moderationsjob. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news blickt sie auf die Dreharbeiten in Thailand zurück und spricht auch über die ständige Kritik, die auf sie einprasselt.