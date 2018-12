Sie meldet sich persönlich zu Wort Chethrin Schulze: So geht es ihr nach dem Unfall in der TV-Show

Nach ihrem Unfall in der ersten Live-Show der "ProSieben Wintergames" am Freitagabend geht es Reality-TV-Darstellerin Chethrin Schulze (26, "Love Island") wieder besser. Auch wenn sie am Samstagmorgen noch von weiteren körperlichen Einschränkungen berichtet. "Mein Arm ist auch ein bisschen eingeschränkt. Die eine oder andere weitere Prellung habe ich auch noch entdeckt. Aber ich gebe nicht auf", sagt die tapfere Blondine in kurzen Videosequenzen, die sie auf ihrem Instagram-Account in der Story veröffentlichte.