Der 44-Jährige fand teure Uhren und Schmuck sowie Handtaschen, Schuhe und Mäntel von Nobelmarken. Der Gesamtwert der Beute: fast 100.000 Euro. Auch bei einem zweiten Einbruch am selben Tag, diesmal in Grünwald, wurden die Einbrecher fündig. Die Beute: Schmuck und Uhren im Wert von 28.000 Euro. Auch in diesem Fall war die Terrassentür aufgehebelt worden.