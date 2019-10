Sie macht sich Sorgen Das sind Jennifer Garners Instagram-Regeln für die Kinder

Rund 7,5 Millionen - das ist die Zahl der Menschen, die Jennifer Garner (47, "30 über Nacht") aktuell auf Instagram folgen. Was ihre Abonnenten bei ihr nicht zu sehen bekommen, sind ihre Kinder. Im Podcast "Next Question with Katie Couric" hat sie darüber gesprochen, wie schwer ihr diese Entscheidung gefallen ist: "Es bringt mich um, weil ich eigentlich so stolz auf sie bin, dass ich sie der Welt zeigen möchte." Sie selbst kämpfte jedoch in der Vergangenheit dafür, dass Paparazzi keine Fotos von ihren Kids machen dürfen. Würde sie ihre Sprösslinge nun in den sozialen Medien zeigen, fände sie das falsch.