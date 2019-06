Sie macht die Liebe offiziell Cara Delevingne spricht über ihre Beziehung mit Ashley Benson

"Es ist Pride, Stonewall ist 50 Jahre her. Und es geht einfach um unseren ersten Jahrestag, also warum nicht?", so das britische Model. Eigentlich sei sie kein Fan davon, solche Dinge offiziell zu machen, "aber es ist ein kleines Etwas". Der Juni gilt als Pride Month, in dem an den Stonewall-Aufstand von 1969 in Manhattan erinnert wird, bei dem es zu gewalttätigen Konflikten von Homo- und Transsexuellen mit der Polizei von New York kam.