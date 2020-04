Sie liest ein "Star Wars"-Buch vor Corona-Krise: So sagt Daisy Ridley danke

Ridley schrieb zu dem Video: "Vielen Dank an alle, die zu Hause bleiben, und an alle an vorderster Front, die den Bedürftigen helfen. Hier gibt es mein kleines Dankesangebot in Form von Geschichten." Damit dürften sich vor allem Eltern und junge "Star Wars"-Fans angesprochen gefühlt haben. Die 28-Jährige las nicht nur aus dem Kinderbuch vor, sondern hielt zwischendurch auch die Bilder in die Kamera.