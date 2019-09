Schwere Stunden für Judith und Mel - und all ihre Fans. Die 67-Jährige liegt nach einem Stressinfarkt im künstlichen Koma. Ehemann Mel ist in großer Sorge um seine geliebte Gattin: "Meine Frau kämpft um ihr Leben", sagt er in "Bunte". Und weiter: "Wir brauchen gerade unsere Kraft für uns und für das Leben von Judith."