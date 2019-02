Sie leidet an Schuppenflechte Kim Kardashian: So selbstbewusst kommentiert sie "Bad Skin Day"-Bilder

Nein, auch eine Kim Kardashian (38, "Keeping Up With the Kardashians") ist nicht perfekt. Nachdem die britische "Daily Mail" Paparazzi-Fotos des Reality-TV-Stars veröffentlicht hatte, auf denen deutlich zu sehen ist, dass auch sie mit unreiner Haut zu kämpfen hat, meldete sich die 38-Jährige jetzt persönlich bei Twitter zu Wort. Ihr scheint die Unterstellung eines "Bad Skin"-Tages (zu Deutsch: schlechte Haut) gehörig gegen den Strich zu gehen.