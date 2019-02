Sie lebten zehn Jahre unter einem Dach Sophia Thomalla: Bitter-süße Abschiedsworte zum Tod von Rudi Assauer

Einen Tag, nachdem Fußball-Legende Rudi Assauer (1944-2019) gestorben ist, meldet sich nun auch Sophia Thomalla (29) zu Wort. In einem langen Instagram-Post teilt sie ihre Erinnerungen an den Ex-Lebensgefährten ihrer Mutter und den Mann, "mit dem man 10 Jahre Ostern, Weihnachten, Urlaube verbracht hat". Sie erzählt auch von lustigen Szenen, so erinnert sie sich beispielsweise daran, wie er sie "zur Schule gefahren hat" oder daran wie er "das Büro vom Schuldirektor absichtlich zugequarzt hat, nachdem man ihm erzählte, ich habe einige Schulstunden geschwänzt und was bitte aus mir werden solle".