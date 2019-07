Sie lebt vegan Rippen entfernt? Kim Kardashian lüftet das Geheimnis um ihre Figur

Kim Kardashian (38, "Keeping Up With the Kardashians") setzt offenbar auf vegane Ernährung, um ihre gute Figur zu erhalten. In einem Instagram-Story-Clip schwärmt Kosmetikunternehmerin Anastasia Soare, eine Freundin von Kardashian, angeblich von der Taille des Reality-Stars. "Bitte erklär' mir, wie das möglich ist", sagt Soare laut Medienberichten und richtet dann die Kamera auf Kardashian, die ein hautenges Kleid trägt. Obwohl sie die 38-Jährige seit vielen Jahren kenne, habe sie deren Körper noch nie so gesehen, erzählt Soare weiter - und fügt scherzend hinzu: "Hast du dir Rippen entfernen lassen?"