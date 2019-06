Sie leben nicht immer zusammen Gwyneth Paltrow: Auch in einer Ehe braucht man Freiraum

Die Bekannten der Schauspielerin halten dieses Arrangement offenbar für ganz fantastisch. "Oh, alle meine Freunde sagen, dass unsere Art zu leben ideal klingt und wir nichts daran ändern sollen", erzählt Paltrow. Und es scheint ja auch zu funktionieren. Im März gratulierte sie ihm mit einem liebevollen Instagram-Post, in dem sie unter anderem schrieb: "Es ist dein Geburtstag, aber es fühlt sich an, als ob du das Geschenk bist. [...] Ich bin so glücklich, dass du geboren wurdest, Brad Falchuk. Ich liebe dich über alles."