Sie lag schussbereit auf dem Beifahrersitz Mit der geladenen Knarre auf Spritztour

Landshut - Am Freitag gegen 5 Uhr hat ein aufmerksamer Passant in der Landshuter Straße in Ohu Auto ein geparktes Auto mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht beobachtet. Das Fahrzeug stand dort auf einem Parkplatz, der Fahrer schlief offenbar im Auto. Er rief die Polizei.