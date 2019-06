Sie stieg mitten in der Nacht in die Wohnung des Mannes ein, schlich sich in dessen Schlafzimmer und küsste den 43-Jährigen, der friedlich schlummernd in seinem Bett lag. Der Mann rief die Polizei. Die Österreicherin sitzt wegen Stalking und sexueller Nötigung inzwischen in U-Haft.