Es ist offiziell: Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32) sind ein Paar. Die "Bachelor"-Teilnehmerin von 2014 und der einstige Rosenkavalier von 2017 haben ihre Liebe auf Instagram öffentlich gemacht. Beide posteten in ihren Stories jeweils eine Aufnahme des Partners von hinten und schrieben "Only you" (dt. "Nur du") dazu.