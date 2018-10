Sie konnten sich nicht mehr einigen "Die Höhle der Löwen": Diese beiden Investoren gehen getrennte Wege

Vor der TV-Kamera präsentierten sich Judith Williams (46) und Dr. Georg Kofler (61) in "Die Höhle der Löwen" (immer dienstags ab 20:15 Uhr bei VOX) als Investoren-Team. Doch wie die "Bild"-Zeitung nun berichtet, gehen die beiden schon länger getrennte Wege. Bereits seit Ende 2017 soll mit der Zusammenarbeit Schluss ein. Die Kooperation hatte sich vorher so gestaltet, dass Williams in Koflers Firma "Glow Media Group" eingestiegen war und sie gemeinsam in Produkte investiert hatten.