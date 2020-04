Sie konnte nicht mehr gehen Rita Wilson warnt vor umstrittenem Covid-19-Medikament

Rita Wilson (63) hat in einem Interview mit "CBS This Morning" von ihren Erfahrungen mit dem Medikament Cloroquin während ihrer Coronavirus-Behandlung erzählt. Die Nebenwirkungen haben der Frau von Tom Hanks (63) demnach schwer zugesetzt: Ihr sei extrem übel gewesen, sie hätte Muskelkater und Schwindel gehabt und sei nach der Einnahme nicht mehr in der Lage gewesen, zu gehen.