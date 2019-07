Sie könnten, wenn sie wollten "Gossip Girl"-Reboot: Original-Stars wurde Comeback angeboten

"Gossip Girl" wurde von 2007 bis 2012 produziert. Es gibt sechs Staffeln mit 121 Episoden. Für das Reboot kehren neben Schwartz auch Produzentin Stephanie Savage und Drehbuchautor Josh Safran zurück. Das neue "Gossip Girl" ist nicht die einzige Show, die exklusiv für HBO Max produziert wird. Bei dem Dienst werden unter anderem auch "Dune: The Sisterhood", "Tokyo Vice" mit Ansel Elgort (25) sowie "The Flight Attendant" mit Kaley Cuoco (33) zum Abruf bereitstehen. Der Streamingdienst soll im Frühjahr 2020 in den USA an den Start gehen.