Sie kann nicht mehr sprechen "Two and a Half Men"-Star Conchata Ferrell hatte einen Herzinfarkt

Die Schauspielerin Conchata Ferrell (77), bekannt vor allem aufgrund ihrer Rolle in "Two and a Half Men" als Charlie Sheens (54) Haushälterin, hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Das meldet das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf ihren Ehemann Arnie. Demnach sei sie nun, nach vier Wochen auf der Intensivstation, in ein Pflegeheim verlegt worden. Bereits seit Mai befinde sich die US-Amerikanerin in einer Klinik.