Sie kann aufatmen Kendall Jenners Stalker wurde abgeschoben

Anfang 2018 war der 38-Jährige zwei Mal in die Luxus-Wohnanlage von Jenner in Beverly Hills eingebrochen. Beim ersten Mal konnte er fliehen, beim zweiten Mal wurde er erwischt und kam vorübergehend in die Psychiatrie. Anschließend verlor sich seine Spur. Im März 2019 wurde er dann endlich von einer Elite-Einheit des United States Immigration and Customs Enforcemen dingfest gemacht. Bereits damals sagte ein Polizei-Sprecher gegenüber "TMZ", dass man durch seine Verhaftung höchstwahrscheinlich ein Gewaltverbrechen verhindert habe. Und nun also die Abschiebung.