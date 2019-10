Der US-amerikanische Basketball-Star Shaquille O'Neal (47, "Uncle Drew") trauert um seine kleine Schwester Ayesha Harrison-Jex. Mit nur 40 Jahren verstarb sie am vergangenen Donnerstag an den Folgen ihres Krebsleidens, gegen das sie seit rund drei Jahren angekämpft hatte. Die Nachricht über den Tod von Harrison-Jex wurde von O'Neals Kollegen Ernie Johnson (63) verkündet, mit dem er für gewöhnlich die Live-Sendung "Inside the NBA" moderiert.